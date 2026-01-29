Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täterfestnahme nach versuchtem Diebstahl von Firmengelände

Haßloch (ots)

Durch eine Überwachungskamera entdeckte am 29.01.2026 gegen 01:15 Uhr der Firmeninhaber auf seinem Betriebsgelände in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße in Haßloch, eine unberechtigte Person. Durch die unmittelbar entstanden Kräfte konnte die Person auf dem Gelände erblickt werden, welche fußläufig die Flucht ergriff. Durch die nacheilenden Polizeibeamten wurde der Flüchtende in einem Hof der Peter-Gärtner-Straße gestellt. Da dieser trotz mehrfacher Aufforderung das in seiner Hand befindliche Werkzeug, auch unter Androhung des sogenannten Tasers (Distanzelektroimpulsgerät), nicht ablegen wollte und auf die Beamten zu ging, wurde der Taser eingesetzt. Der Flüchtende konnte daraufhin entwaffnet und gefesselt werden. Es handelte sich ausweislich um einen 46-Jährigen mit Wohnsitz in Haßloch. Dieser wurde leicht verletzt, es bedurfte nach Begutachtung durch den Rettungsdienst jedoch keiner weiteren medizinischen Behandlung. Im Rahmen der Personendurchsuchung wurde neben einem Schraubendreher auch ein Cuttermesser zugriffsbereit aufgefunden. Bei der fußläufigen Verfolgung, bei welcher auch mehrere Zäune überstiegen wurden, verletzte sich ein Polizeibeamter. Dieser konnte den Dienst nicht fortsetzen.

Bei Inaugenscheinnahme der Tatörtlichkeit wurde festgestellt, dass der 46-Jährige wohl bei den Vorbereitungshandlungen gestört wurde. Es wurde weiteres Einbruchswerkzeug, sowie eine zum Abtransport des Diebesguts bereitgelegte Tasche aufgefunden. Ein Schaden ist zum Berichtszeitpunkt nicht bekannt. Ein Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls mit Waffe und Hausfriedensbruchs wurde eingeleitet.

