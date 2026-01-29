Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) - Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am Mittwoch, den 28.01.2026, kam es im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Westringstraße in Weisenheim am Sand. Die Bewohnerin stellte gegen 18:00 Uhr beim Nachhausekommen fest, dass sie ihre Haustür nicht öffnen konnte. Ein Nachbar verschaffte sich daraufhin über ein Kellerfenster Zugang zum Haus und stellte fest, dass die Haustür von innen mittels eines Riegels blockiert war. Beim Betreten des Anwesens bemerkte die Geschädigte den Einbruch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Schlafzimmerfensters Zutritt zum Anwesen. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Räume durchwühlt. Entwendet wurde unter anderem Schmuck im Wert eines vierstelligen Eurobetrags. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

