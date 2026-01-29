PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täuschungsversuch bei Verkehrstüchtigkeitsprüfung aufgeflogen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Haßloch (ots)

Am 29.01.2026 kontrollierten Haßlocher Polizeibeamte gegen 00:25 Uhr eine 34-Jährige PKW-Führerin in der Albert-Einstein-Straße. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Neustädterin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde. Auf die Feststellung von deutlichem Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum angesprochen, händigte sie eine erlaubte Menge Cannabis aus. Da die Frau jedoch den Eindruck erweckte, sie habe vor Fahrtantritt zeitnah Cannabis konsumiert, wurde sie zur Polizei Haßloch verbracht. Bei einem angebotenen urinbasierten Drogenvortest auf freiwilliger Basis, versuchte sie erfolglos die eingesetzten Beamten zu täuschen, indem sie den ausgehändigten Becher mit Wasser statt Urin befüllte. Da dies nicht unbemerkt blieb und eine Beeinflussung durch berauschende Mittel nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Blutprobe entnommen. Die Neustädterin erwartet neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige auch eine Strafanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
