Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Sozius

Grünstadt (ots)

Am Mittwoch (28.01.26) gegen 16:10 Uhr kam es im Einmündungsbereich Obersülzer Straße/Verladeplatz zu einem Verkehrsunfall, der leichte Verletzungen bei einem Sozius zur Folge hatte. Der jugendliche Fahrer eines Motorrollers befuhr den Teil der Obersülzer Straße, der Richtung Bahnhof führt und bog in die Straße Verladeplatz nach rechts ab. Dort habe der 58 Jahre alte Fahrer eines Pkw eine Rad fahrende Person überholt und sich daher auf der Gegenfahrbahn befunden. Aufgrund dieses Umstands bremste der Jugendliche ab, kam ins Rutschen und im weiteren Verlauf kam der Roller zu Fall. Letztlich kollidierten die beteiligten Fahrzeuge. Neben den beim Sturz erlittenen leichten Verletzung des jugendlichen Sozius entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

