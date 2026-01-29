Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mobile Geschwindigkeitskontrollen: Zu schnell und unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, 28.01.2026, führten Mitarbeitende der Polizeiautobahnstation Ludwigshafen/Ruchheim mobile Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der A 650 zwischen Bad Dürkheim und Ludwigshafen, im Zeitraum von 11:30 bis 17:00 Uhr, durch. Dabei stellten sie neben mehreren Geschwindigkeitsverstößen auch andere Verkehrsdelikte fest.

Gegen 11:30 Uhr beschleunigte ein Audi-Fahrer, DÜW-Kennzeichen, nach dem stationären Blitzer in Fahrtrichtung LU, sein Fahrzeug so stark, dass ihm wegen der dann gemessenen Geschwindigkeit ein Fahrverbot droht. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten aber fest, dass er unter dem Einfluss von Kokain stand und vermutlich ohne gültige Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilnahm. Dem 32jährigen Mann, der ursprünglich in Ludwigshafen gemeldet war, jetzt aber mutmaßlich nach Kaiserslautern verzogen ist, wurde ein Blutprobe entnommen. Ihm drohen nun mehrere Anzeigen wegen des Geschwindigkeitsverstoß, dem Fahren unter Einfluss von Kokain und eventuell noch eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Dies ergibt sich noch aus den weiteren Ermittlungen

Gegen 16:10 Uhr wurde ein Daimler-Benz, LU-Kennzeichen, mit einem 50jährigem Fahrer, der in Ludwigshafen wohnhaft ist, kontrolliert, der ebenfalls unter dem Einfluss von Kokain stand. Auch im wurde eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Anzeigen aufgenommen.

Gegen 16:30 Uhr wurde bei einem PKW Ford, LU-Kennzeichen, festgestellt, dass das Fahrzeug nicht mehr zum Verkehr zugelassen ist. Bei der Kontrolle konnte bei dem Fahrer (21 Jahre, ohne festen Wohnsitz) festgestellt werden, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von THC (Cannabis) führte. Auch im wurde ein Blutprobe entnommen, Strafverfahren eingeleitet und, wie bei allen anderen benannten Verkehrsteilnehmern auch, die Weiterfahrt untersagt.

Weiterhin konnten im Rahmen der Kontrollen noch zwei Fahrzeuge festgestellt werden, die ohne gültigen Versicherungsschutz in Deutschland genutzt werden. Auch diesen Fahrzeughaltern droht nun eine entsprechende Anzeige der Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell