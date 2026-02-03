PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Nach Feuer an Imbiss: Vorsätzliche Brandstiftung wahrscheinlich

Duisburg (ots)

Nach dem Brand einer Imbissbude auf dem Gelände eines Freibades am Kalkweg am Montagabend (2. Februar, ab 21 Uhr) hat die Duisburger Kripo die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch einen Zeugenhinweis sind die Ermittlerinnen und Ermittler auf die Spur einer Gruppe von Kindern bzw. Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren gekommen, die sich am Abend Zugang zum Imbiss verschafft und das Feuer gelegt haben könnten. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an, der den Brandort im Laufe des Dienstags (3. Februar) untersuchen wird, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Die Ermittlungen zur Brandursache und einem möglichen Motiv dauern derzeit noch an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

