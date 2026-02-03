Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Gewerbsmäßige Hehlerei - Durchsuchung, U-Haft und Strafverfahren

Duisburg (ots)

Ein Polizeibeamter bemerkte am Sonntagmittag (1. Februar, 13:11 Uhr) ein verdächtiges Auto und zwei Personen (19, 23 Jahre alt) auf einem Parkplatz an der Straße Hüskenbusch, überprüfte das Kennzeichen und stellte fest, dass dieses sowie das Auto zuvor gestohlen worden waren. Er verständigte seine Polizei-Kollegen, nahm Kontakt zu den beiden Männern auf und verhinderte deren Flucht.

Nachdem die Beamten eintrafen, brachten sie in Erfahrung, dass es sich um eine mutmaßliche "Begutachtung" eines weißen Seat Leon für einen bevorstehenden Verkauf gehandelt haben soll. Der 19-Jährige gab an, dass er für einen nicht anwesenden Bekannten (16) den Verkauf durchführen sollte. Der 23-Jährige gab an, er sei für die Bewertung des Gebrauchtwagens verantwortlich.

Die Uniformierten brachten den 19-Jährigen für seine Vernehmung zur Polizeiwache. Er berichtete, dass er nicht gewusst habe, dass das weiße Auto gestohlen worden sei. Er habe den Wagen selbst zum Parkplatz gefahren, sei jedoch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem soll sein 16-jähriger Bekannter eine Garage in Oberhausen haben, in der sich gestohlene Fahrzeuge befinden würden. Nach Beendigung der Vernehmung brachten die Polizisten den 19-jährigen Tatverdächtigen in das Polizeigewahrsam.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter am Amtsgericht Mülheim einen Untersuchunghaftbefehl gegen den 19-jährigen Mülheimer wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei von Kraftfahrzeugen.

Weil der Hinweis auf eine mögliche Garage des 16-Jährigen in Oberhausen im Raum stand, erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einen mündlichen Durchsuchungsbeschluss gegen den 16-jährigen Tatverdächtigen. Polizisten aus Oberhausen durchsuchten in der Folge noch am Montagnachmittag (2. Februar, 15:30 Uhr) die Garage an der Rosenstraße und stießen auf eine private Fahrzeugwerkstatt. Die Kriminalbeamten stellten die dortigen Beweismittel wie Autoschlüssel und Dokumente sicher. Fahrzeuge waren nicht vorhaben. Der 16-Jährige befindet sich in anderer Sache in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit durch das Kriminalkommissariat 34 an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell