Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Räuberischer Diebstahl im Brautmodengeschäft

Duisburg (ots)

Am Dienstagabend (3. Februar, gegen 19:30 Uhr) haben Kunden offenbar Brautmoden in einem Geschäft an der Kaiser-Wilhelm-Straße mitgenommen, ohne diese vollständig zu bezahlen. Die 51 Jahre alte Betreiberin des Geschäfts schilderte der Polizei, dass eine Familie aus den Niederlanden (künftiges Brautpaar und die Eltern des zukünftigen Bräutigams) nach einer Anzahlung am Abend zur Anprobe im Duisburger Geschäft erschienen war. Als es schließlich um den endgültigen Kaufpreis ging, habe der Vater des Bräutigams der 51-Jährigen die Tasche mit den Brautmoden entrissen und gemeinsam mit seiner Familie den Laden verlassen. Das Kriminalkommissariat 34 ermittelt jetzt wegen räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell