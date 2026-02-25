POL-DA: Rüsselsheim-Bauschheim: Diebe nehmen Autospiegel ins Visier/Polizei bittet um Hinweise

Polizeipräsidium Südhessen

Rüsselsheim-Bauschheim: Diebe nehmen Autospiegel ins Visier/Polizei bittet um Hinweise

Rüsselsheim (ots)

Auf die Spiegelgläser von sieben Autos der Marken BMW, Audi und Volvo hatten es Diebe in der Nacht zum Dienstag (24.02.) in Bauschheim abgesehen. Die Unbekannten waren dazu unter anderem in der Dolomitenstraße, im Blumenweg und "Im Dorfband" unterwegs und montierten an den geparkten Fahrzeugen jeweils die Spiegeleinsätze der beiden Außenspiegel ab.

Der Schaden wird insgesamt auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

