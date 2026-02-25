Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht in Michelstadt

Michelstadt (ots)

In der Zeit zwischen Montag (23.02.), gegen 23:15 Uhr und Mittwoch (25.02.), gegen 08:00 Uhr wurde ein, in der Georg-Seip-Straße geparkter schwarzer BMW 1er offensichtlich angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.500 Euro. Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben?

Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Erbach melden. Telefon: 06062 / 9530.

Berichterstatter: Polizeioberkommissar Schubert, PSt. Erbach.

