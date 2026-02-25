PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt
Ober-Ramstadt: Rücknahme der Vermisstenfahndung
46-Jähriger tot aufgefunden

Groß-Umstadt / Ober-Ramstadt (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem 46 Jahre alten Mann aus Groß-Umstadt, die seit dem 2. Februar als vermisst gemeldet war, kann eingestellt werden. Der Gesuchte konnte leider nur noch tot aufgefunden werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung im Rahmen der Fahndung.

Hinweis an die Medien:

Es wird gebeten, das im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung gestellte Lichtbild und die personenbezogenen Daten zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

