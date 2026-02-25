PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 22.02.2026 gg. 21:00 Uhr bis Montag, 23.02.2026, gg. 07:30 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Opelstraße / Siemensstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein weißer BMW nicht unerheblich an Fahrerseite beschädigt wurde. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich beim dem flüchtigen Fahrzeug um einen LKW handeln. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zur Identität des unbekannten Unfallverursachers oder dem unbekannten Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Mörfelden-Walldorf

Telefon: 06105/4006-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

