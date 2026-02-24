Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Verstöße bei Gaststättenkontrollen

Darmstadt (ots)

Beamtinnen und Beamte des 2. Polizeireviers haben am Montag (23.2.), gemeinsam mit Mitarbeitenden des Ordnungsamts, der Steuerfahndung sowie Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei, drei Lokale im Stadtgebiet kontrolliert. Bei allen überprüften Lokalitäten gab es Beanstandungen. Im Zuge der Kontrolle wurde in einer Gaststätte in der Mainzer Straße ein illegaler Spielautomat sichergestellt. Darüber hinaus muss sich der Betreiber in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels verantworten.

Die Ordnungshüter leiteten zudem drei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Unklarheiten bei der Buchführung sowie in einem Fall wegen eines Verstoßes gegen das Nichtraucherschutzgesetz ein. Den Betreibern drohen Bußgelder in Höhe von mehreren tausend Euro.

