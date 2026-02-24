Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch im Klinikum

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag (24.2.) in die Apotheke des Klinikums in der Grafenstraße ein. Die Kriminellen schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten die Innenräume, wodurch jedoch gegen 01.10 Uhr der Alarm ausgelöst wurde. Nach ersten Ermittlungen ließen die Einbrecher von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten im Anschluss ohne Beute.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem K43 in Verbindung zu setzen.

