Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch im Klinikum
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag (24.2.) in die Apotheke des Klinikums in der Grafenstraße ein. Die Kriminellen schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten die Innenräume, wodurch jedoch gegen 01.10 Uhr der Alarm ausgelöst wurde. Nach ersten Ermittlungen ließen die Einbrecher von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten im Anschluss ohne Beute.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem K43 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

