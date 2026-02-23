Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Einbrüche im Europaviertel rufen die Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots)

Im Verlaufe des Wochenendes (21./22.2.) wurden der Polizei gleich vier Einbrüche im Darmstädter Europaviertel gemeldet. In der Caroline-Herschel-Straße und der Robert-Bosch-Straße brachen Unbekannte die Kellerabteile dortiger Mehrfamilienhäuser auf und entwendeten mindestens drei Fahrräder im Wert von mehreren tausend Euro. In der Evenaristraße sowie in einem weiteren Anwesen in der Robert-Bosch-Straße waren die Täter nicht erfolgreich. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten die Kriminellen erfolglos Brandschutztüren aufzubrechen und flüchteten im Anschluss unerkannt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird geprüft.

In sämtlichen Fällen hat die Darmstädter Kriminalpolizei (K43) die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell