Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Café

Festnahme eines 21-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Cafe im Herrngarten und einem anschließenden Hinweis eines Zeugen konnte eine Streife des 1. Polizeireviers am Samstagabend (21.2.) einen jungen Mann vorläufig festnehmen. Ersten Ermittlungen zufolge steht der 21-Jährige im Verdacht, in der Nacht zum Freitag (20.2.) gegen 0.20 Uhr in eine Lokalität im Herrngarten eingedrungen zu sein. Hierbei soll er eine Scheibe eingeschlagen und Elektronikartikel im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet haben. Er konnte zunächst unerkannt mit der Beute flüchten.

Gegen 22.40 Uhr am Samstag erkannte ein Zeuge den Tatverdächtigen im Bereich des Herrngartenausgangs zur Schleiermacherstraße wieder und alarmierte die Polizei. Der Festgenommene kam für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache.

Das Darmstädter Kommissariat 43 hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt, ob der Tatverdächtige für den Einbruch und möglicherweise auch weitere Taten in Frage kommt.

