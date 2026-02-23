PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Café
Festnahme eines 21-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Cafe im Herrngarten und einem anschließenden Hinweis eines Zeugen konnte eine Streife des 1. Polizeireviers am Samstagabend (21.2.) einen jungen Mann vorläufig festnehmen. Ersten Ermittlungen zufolge steht der 21-Jährige im Verdacht, in der Nacht zum Freitag (20.2.) gegen 0.20 Uhr in eine Lokalität im Herrngarten eingedrungen zu sein. Hierbei soll er eine Scheibe eingeschlagen und Elektronikartikel im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet haben. Er konnte zunächst unerkannt mit der Beute flüchten.

Gegen 22.40 Uhr am Samstag erkannte ein Zeuge den Tatverdächtigen im Bereich des Herrngartenausgangs zur Schleiermacherstraße wieder und alarmierte die Polizei. Der Festgenommene kam für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache.

Das Darmstädter Kommissariat 43 hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt, ob der Tatverdächtige für den Einbruch und möglicherweise auch weitere Taten in Frage kommt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 12:42

    POL-DA: Darmstadt: Per Haftbefehl gesucht / Festnahme eines 24-Jährigen

    Darmstadt (ots) - Bereits am Dienstag (17.2.) konnten Zivilfahnder in der Poststraße einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen. Der 24-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Im Rahmen von Ermittlungen konnten Fahnder den Mann aus Darmstadt, der von der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Raubes gesucht wurde, im Bereich des Hauptbahnhofes lokalisieren. Beim ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:06

    POL-DA: Wald-Michelbach: Werkzeuge und Baumaschinen im Visier Krimineller

    Wald-Michelbach (ots) - Auf diverses Werkzeug und Baumaschinen hatten es Kriminelle über das vergangene Wochenende (20.02.-23.02.) auf einer Baustelle unter der Adresse "Neustadt" abgesehen. Sie brachen zunächst die Tür zu einem dortigen Raum auf und ließen anschließend die Gerätschaften mitgehen. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf rund 3000 Euro. Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren