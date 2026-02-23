POL-DA: Wald-Michelbach: Werkzeuge und Baumaschinen im Visier Krimineller
Wald-Michelbach (ots)
Auf diverses Werkzeug und Baumaschinen hatten es Kriminelle über das vergangene Wochenende (20.02.-23.02.) auf einer Baustelle unter der Adresse "Neustadt" abgesehen. Sie brachen zunächst die Tür zu einem dortigen Raum auf und ließen anschließend die Gerätschaften mitgehen. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf rund 3000 Euro.
Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06207/9405-0 bei der Polizei in Wald-Michelbach (Kommissariat 41) zu melden.
