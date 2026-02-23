PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Werkzeuge und Baumaschinen im Visier Krimineller

Wald-Michelbach (ots)

Auf diverses Werkzeug und Baumaschinen hatten es Kriminelle über das vergangene Wochenende (20.02.-23.02.) auf einer Baustelle unter der Adresse "Neustadt" abgesehen. Sie brachen zunächst die Tür zu einem dortigen Raum auf und ließen anschließend die Gerätschaften mitgehen. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06207/9405-0 bei der Polizei in Wald-Michelbach (Kommissariat 41) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

