Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim/Lampertheim: Ermittlungen nach Einbrüchen in zwei Wohnhäuser

Viernheim/Lampertheim (ots)

Am Samstag (21.02.) wurden der Polizei Wohnungseinbrüche in Viernheim und Lampertheim gemeldet. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwoch (18.02.) und Samstagmittag gewaltsam über eine Tür Zugang in ein Wohnhaus in der Pirmasenser Straße in Viernheim und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Gestohlen wurden unter anderem Werkzeuge und Schmuck. Zudem brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagmittag (20.02.) und Samstagmorgen in ein Einfamilienhaus in der Eduard-Feldhofen-Straße in Lampertheim ein. Hier drangen die Täter zuvor über ein Fenster in das Gebäude ein. Hier ließen die ungebetenen Besucher mindestens eine Baumaschine mitgehen.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell