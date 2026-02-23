Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck

Groß-Gerau (ots)

Nach einem Einbruch hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Samstag (21.02.), in der Zeit zwischen 12.30 und 19.30 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam durch die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Donaustraße in Dornheim ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten dort anschließend Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell