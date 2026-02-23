Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Alleinunfall mit leicht verletzter Person

Gemarkung Bischofsheim (ots)

Gegen 01:50 Uhr kam es am frühen Montagmorgen (23.02.), auf der A 60 zwischen dem Mainspitzdreieck und der Anschlussstelle Bischofsheim zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 20-jährige Fahrer aus Frankfurt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt in die Mittelleitplanke. Hierbei wurde er leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch die Wucht des Aufpralls wurden mehrere Fahrzeugteile auch auf die Gegenfahrbahn Richtung Mainz geschleudert. Diese musste für die Zeit der Reinigung für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Aufgrund der Rettungs- und Reinigungsmaßnahmen blieben die Fahrspuren der Richtungsfahrbahn Darmstadt für etwa eine Stunde gesperrt. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 20.000 Euro. Neben der Polizeiautobahnstation Südhessen waren die Feuerwehr Rüsselsheim, Rettungskräfte und die Autobahnmeisterei Rüsselsheim an der Unfallstelle im Einsatz.

