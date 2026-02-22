PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Darmstadt-Kranichstein - Am Sonntag (22.02.2026) zwischen 04:30 Uhr und 13:00 Uhr ereignete sich in der Straße "An der Schleifmühle" eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug kollidierte - mutmaßlich beim Vorbeifahren - mit einem geparkten VW Touran (Farbe grau) und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben zum Unfallhergang machen können.

Zeugen werden gebeten sich beim 1. Polizeirevier unter 06151 969 41110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
1. Polizeirevier
Bismarckstraße 16
64293 Darmstadt
Coutandin, PHK
Telefon: 06151 / 969-41110
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

