POL-GG: Gernsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht
Gernsheim (ots)
Am Samstag, den 21.02.2026 zwischen 08:20 Uhr und 08:36 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Bensheimer Straße 7, 64579 Gernsheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter hellblauer Opel Astra durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.
Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258 / 9343-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Gernsheim
Darmstädter Straße 28
64579 Gernsheim
POK Betzholz
Telefon: 06258 / 9343-0
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell