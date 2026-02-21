Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Gernsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Gernsheim (ots)

Am Samstag, den 21.02.2026 zwischen 08:20 Uhr und 08:36 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Bensheimer Straße 7, 64579 Gernsheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter hellblauer Opel Astra durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258 / 9343-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell