Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Polizei ermittelt nach Tod einer 77-Jährigen

Eppertshausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach dem Tod einer 77-jährigen Frau haben Staatsanwaltschaft und Polizei die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ihr 81-jähriger Ehemann am Samstagmorgen (21.02.2026) kurz vor 9 Uhr die Rettungsleitstelle verständigt, da seine Frau regungslos im Bett lag. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen und verständigte die Polizei, da die 77-Jährige Verletzungen aufwies. Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Obduktion angeordnet. Die Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der Verletzungen, dauern an.

Hinweis an die Medienvertreter:

Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Auskünfte, über diese Meldung hinaus, gegeben werden. Die Pressehoheit hat Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell