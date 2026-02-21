POL-DA: Eppertshausen: Polizei ermittelt nach Tod einer 77-Jährigen
Eppertshausen (ots)
Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen
Nach dem Tod einer 77-jährigen Frau haben Staatsanwaltschaft und Polizei die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.
Nach ersten Erkenntnissen hatte ihr 81-jähriger Ehemann am Samstagmorgen (21.02.2026) kurz vor 9 Uhr die Rettungsleitstelle verständigt, da seine Frau regungslos im Bett lag. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen und verständigte die Polizei, da die 77-Jährige Verletzungen aufwies. Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Obduktion angeordnet. Die Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der Verletzungen, dauern an.
Hinweis an die Medienvertreter:
Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Auskünfte, über diese Meldung hinaus, gegeben werden. Die Pressehoheit hat Staatsanwaltschaft Darmstadt.
