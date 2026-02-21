PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Polizei ermittelt nach Tod einer 77-Jährigen

Eppertshausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach dem Tod einer 77-jährigen Frau haben Staatsanwaltschaft und Polizei die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ihr 81-jähriger Ehemann am Samstagmorgen (21.02.2026) kurz vor 9 Uhr die Rettungsleitstelle verständigt, da seine Frau regungslos im Bett lag. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen und verständigte die Polizei, da die 77-Jährige Verletzungen aufwies. Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Obduktion angeordnet. Die Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der Verletzungen, dauern an.

Hinweis an die Medienvertreter:

Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Auskünfte, über diese Meldung hinaus, gegeben werden. Die Pressehoheit hat Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Andrea Löb (Pressesprecherin)
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Telefon: 06151 / 969 - 13000
Mobil: 0173 / 659 7598
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

