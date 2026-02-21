Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt OT Nieder-Modau - Explosion einer Gasflasche in Outdoorküche

Ober-Ramstadt (ots)

Am heutigen Samstag (21.02) explodierte in der Odenwaldstraße in Ober-Ramstadt OT Nieder-Modau eine Gasflasche einer Outdoorküche im Hinterhof einer Mehrgenerationenhauses, was Feuerwehr und Polizei auf den Plan rief. Die Einsatzkräfte konnten alle Hausbewohner unverletzt antreffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mehrere Fassaden, Fenster und Dächer zahlreicher in der Nähe befindlicher Häuser und Gebäude beschädigt. Die Ermittlungen wird die Kriminalpolizei K10 aufnehmen. Aktuell laufen die Aufräumarbeiten. Ob das Haus weiterhin bewohnbar ist, wird ebenfalls noch geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell