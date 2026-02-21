PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt OT Nieder-Modau - Explosion einer Gasflasche in Outdoorküche

Ober-Ramstadt (ots)

Am heutigen Samstag (21.02) explodierte in der Odenwaldstraße in Ober-Ramstadt OT Nieder-Modau eine Gasflasche einer Outdoorküche im Hinterhof einer Mehrgenerationenhauses, was Feuerwehr und Polizei auf den Plan rief. Die Einsatzkräfte konnten alle Hausbewohner unverletzt antreffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mehrere Fassaden, Fenster und Dächer zahlreicher in der Nähe befindlicher Häuser und Gebäude beschädigt. Die Ermittlungen wird die Kriminalpolizei K10 aufnehmen. Aktuell laufen die Aufräumarbeiten. Ob das Haus weiterhin bewohnbar ist, wird ebenfalls noch geprüft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Holger Grünewald
Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 21.02.2026 – 15:16

    POL-DA: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach einer 86-jährigen Frau

    Eppertshausen (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 86 Jahre alten Frau aus Eppertshausen, die seit heute morgen (21.02) vermisst war (wir haben berichtet), kann eingestellt werden. Die Gesuchte konnte unterkühlt aufgefunden werden und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung im Rahmen der Fahndung. Hinweis an die ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 13:03

    POL-DA: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 86-jähriger Frau

    Eppertshausen (ots) - Seit heute, Samstag 21.02.2026, wird eine in Eppertshausen wohnende 86-Jährige Frau vermisst. Sie verließ am Samstag gegen 05:00 Uhr ihre Wohnanschrift. Zuletzt wurde die Vermisste in der Straße Am Abteiwald gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 86-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 10:32

    POL-ERB: Erbach: Von Unfallstelle geflüchtet - Zeugen gesucht

    Erbach (ots) - Am Samstag, den 21.02.2026, in der Zeit von ca. 09:25 - 09:40 Uhr, parkte eine Halterin ihr graues Fahrzeug in der Hauptstraße in Erbach in einer dortigen Parklücke im Bereich einer Buchhandlung. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug fest. Mutmaßlich wurde das Fahrzeug bei einem Rangiervorgang durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Im Anschluss fuhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren