Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: 77-jährige Frau gewaltsam gestorben
Ehemann in Untersuchungshaft

Eppertshausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem Staatsanwaltschaft und Polizei nach dem Tod einer 77-jährigen Frau am Samstagvormittag (21.02.206, wir haben berichtet) die Ermittlungen aufgenommen haben, konnten die Ermittler Hinweise darauf erlangen, dass die Frau möglicherweise gewaltsam ums Leben kam. Eine von der Staatsanwaltschaft Darmstadt angeordnete Obduktion bestätigte letztlich den Verdacht. Demnach soll der 81-jährige Ehemann seine kranke Frau durch Gewalteinwirkung getötet haben. Er wurde noch am Samstag festgenommen und am Sonntagvormittag (22.02.2026) dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlugen dauern weiter an.

Unsere Bezusmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6221209

Hinweis an die Medienvertreter:

Aus Rücksicht auf die noch laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Auskünfte, über diese Meldung hinaus, gegeben werden. Die Pressehoheit hat Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Andrea Löb (Pressesprecherin)
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Telefon: 06151 / 969 - 13000
Mobil: 0173 / 659 7598
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

