Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fußballanhänger treffen im Nachgang zum Spiel aufeinander

Darmstadt (ots)

Im Nachgang zum Fußballspiel des SV Darmstadt 98 gegen Fortuna Düsseldorf sind Anhänger der beiden Fanlager am Samstagnachmittag (21.02.206) im Bereich Nieder-Ramstädter Straße/Karlstraße aufeinandergetroffen. Um eine Auseinandersetzung zu verhindern, musste die Polizei Pfefferspray und Schlagstock einsetzten. Auch ein Streifenwagen wurde dabei von den Fußballanhängern nicht unerheblich beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen war der Darmstädter Fanmarsch nach dem Spiel über die Nieder-Ramstädter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Bereich Karlstraße hielten sich zur gleichen Zeit zirka 30 bis 40 Düsseldorfer Fans auf. Als sich beide Fanlager erblickten, kam es unmittelbar zu Flaschenwürfen. Die einschreitenden Einsatzkräfte konnten letztlich eine größere Auseinandersetzung verhindern. In der Folge begab sich die Düsseldorfer Gruppe in den Hof einer nahegelegenen Brauereigaststätte. Die Darmstädter Anhänger liefen über verschiedene Wege in Richtung Innenstadt davon. Bei den Düsseldorfer Anhägern dauert die Personalienfeststellung zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch an. Über konkrete Beteiligungen einzelner Personen, sowohl von Darmstädter als auch Düsseldorfer Seite, können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern hierzu an.

Zudem ermittelt die Polizei wegen eines Flaschenwurfes gegen einen Beamten vor dem Fanmarsch zum Stadion. Die Flasche hatte den Beamten an der Schulter getroffen und verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell