Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Einbruch in Reihenhaus gesucht

Rüsselsheim (ots)

Am Freitag (20.02.), in der Zeit zwischen 16.00 und 20.00 Uhr, haben Einbrecher ein Reihenhaus in der Paul-Hessemer-Straße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam über die Terrasse Zutritt in das Haus und erbeuten dort anschließend unter anderem Uhren, Schmuck und Geld.

Die Rüsselsheimer Kripo (K 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten, unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

