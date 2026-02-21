PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebstahl in der Hagener Innenstadt - Polizei bittet um Hinweise

Hagen (ots)

Am Freitagnachmittag, zwischen 14 - 14:30 Uhr, wurde eine 88-jährige Seniorin in ihrer Wohnung in der Hagener Innenstadt (Elberfelder Straße) Opfer eines Trickdiebstahls.

Ein gepflegt aussehender Mann gab sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und täuschte der Dame vor, Hörtests durchzuführen.

Der Mann erklärte, er sei im Auftrag des Pflegedienstes unterwegs, um mit der Seniorin Hörtests zu machen. Da sie tatsächlich von einem Pflegedienst betreut wird, vertraute die Dame dem vermeintlichen Mitarbeiter und ließ ihn in ihre Wohnung. Nach seinem Eintreten bat der Mann die Frau, sich zunächst auf das Sofa und später ins Bett zu legen, während er über sein Handy verschiedene Töne abspielte.

Nach etwa 15 Minuten verließ der Mann die Wohnung schnell und ohne eine weitere Erklärung. Erst danach bemerkte die Seniorin, dass ihre Geldbörse, die zuvor an ihrem Platz gelegen hatte, verschwunden war. Sie alarmierte die Polizei, doch der Trickdieb konnte sich bereits unerkannt entfernen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   -	Männlich, ca. 30 Jahre alt -	Circa 185 cm groß -	Dunkle Haare -	
Helle Kleidung -	Sehr gepflegtes Erscheinungsbild

Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Wer hat am Freitag, 20.02.26, zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr, in der Elberfelder Straße in Hagen verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 02331/986-2060 erbeten.

Um sich besser vor Trickdiebstählen und anderen Straftaten zu schützen, erhalten Bürger auf der Website der Polizei (www.polizei-beratung.de) entsprechende Informationen. (tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

