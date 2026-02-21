Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hagen (ots)

Am Freitagabend (19:30 Uhr) meldete ein Mann aus Hagen über den Polizeinotruf 110 einen Verkehrsunfall auf der Bergstraße. Der Anrufer gab an, mehrere geparkte Pkw beschädigt zu haben und erwähnte zudem, Alkohol konsumiert zu haben.

Einsatzkräfte trafen den Mann in Höhe der Cuno-Berufsschule auf der Bergstraße an. Vor Ort bestätigten sich seine Angaben. Nach Auswertung der Spurenlage und den Schilderungen des Fahrers stellte sich der Unfallhergang wie folgt dar:

Der 37-Jährige Hagener befuhr mit seinem Opel Astra die Bergstraße in Richtung Konkordiastraße. In Höhe der Berufsschule kam ihm ein Fahrzeug entgegen. Nach eigenen Angaben schätzte er den Abstand falsch ein und lenkte seinen Pkw nach rechts. Dabei touchierte er zunächst den Außenspiegel eines geparkten Ford Fiesta. Anschließend prallte er gegen einen geparkten VW T-Rock und schob diesen sowohl auf den Gehweg, als auch gegen einen weiteren abgestellten Toyota Yaris. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug des Unfallverursachers um die eigene Achse und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Alle beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 37-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt. (tr)

