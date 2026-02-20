PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer übersieht Rollerfahrer beim Abbiegen

Hagen-Haspe (ots)

Ein 55-jähriger Hagener fuhr am Donnerstag (19.02.) gegen 20.40 Uhr mit seinem Audi auf dem Konrad-Adenauer-Ring. Als der Mann nach links auf die Hördenstraße abbog, übersah er einen vorrangsberechtigten 40-Jährigen, der im Gegenverkehr mit seinem Roller in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der Fahrer des Kleinkraftrades stürzte zu Boden und zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug des 40-Jährigen musste aufgrund der Unfallbeschädigungen abgeschleppt werden. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

