POL-HA: Autofahrer übersieht Rollerfahrer beim Abbiegen
Hagen-Haspe (ots)
Ein 55-jähriger Hagener fuhr am Donnerstag (19.02.) gegen 20.40 Uhr mit seinem Audi auf dem Konrad-Adenauer-Ring. Als der Mann nach links auf die Hördenstraße abbog, übersah er einen vorrangsberechtigten 40-Jährigen, der im Gegenverkehr mit seinem Roller in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der Fahrer des Kleinkraftrades stürzte zu Boden und zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug des 40-Jährigen musste aufgrund der Unfallbeschädigungen abgeschleppt werden. (arn)
