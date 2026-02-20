Polizei Hagen

POL-HA: Mann greift Rettungsdienst nach Notruf an

Hagen-Wehringhausen (ots)

In Wehringhausen griff ein 72-Jähriger am Donnerstag (19.02.) Einsatzkräfte des Rettungsdienstes der Hagener Feuerwehr an. Die Besatzung suchte die Anschrift des Mannes gegen 17 Uhr nach einem eingegangenen Notruf auf. Beim Öffnen der Tür habe der Hagener ein Küchenmesser in der Hand gehabt und sei unmittelbar auf einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes zugekommen. Der unerwartete Angriff konnte abgewehrt und der Senior zu Boden gebracht werden. Dort musste die Besatzung den 72-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fixieren. Der Angriff habe ohne jegliche Wortbegleitung und aus unbekannten Gründen stattgefunden. Die Kräfte des Rettungsdienstes blieben unverletzt. Die Polizisten versuchten, ein Gespräch mit dem Hagener zu führen, dies war jedoch nicht möglich. Er sprach lediglich zusammenhangslose Sätze. Die Beamten stellten das Messer sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs. Der 72-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Der Mann wurde anschließend einer medizinischen Einrichtung zugeführt, da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben. (arn)

