PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Mann greift Rettungsdienst nach Notruf an

Hagen-Wehringhausen (ots)

In Wehringhausen griff ein 72-Jähriger am Donnerstag (19.02.) Einsatzkräfte des Rettungsdienstes der Hagener Feuerwehr an. Die Besatzung suchte die Anschrift des Mannes gegen 17 Uhr nach einem eingegangenen Notruf auf. Beim Öffnen der Tür habe der Hagener ein Küchenmesser in der Hand gehabt und sei unmittelbar auf einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes zugekommen. Der unerwartete Angriff konnte abgewehrt und der Senior zu Boden gebracht werden. Dort musste die Besatzung den 72-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fixieren. Der Angriff habe ohne jegliche Wortbegleitung und aus unbekannten Gründen stattgefunden. Die Kräfte des Rettungsdienstes blieben unverletzt. Die Polizisten versuchten, ein Gespräch mit dem Hagener zu führen, dies war jedoch nicht möglich. Er sprach lediglich zusammenhangslose Sätze. Die Beamten stellten das Messer sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs. Der 72-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Der Mann wurde anschließend einer medizinischen Einrichtung zugeführt, da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 08:24

    POL-HA: Mann bedroht einen Passanten in der Fußgängerzone

    Hagen-Mitte (ots) - In der Elberfelder Straße bedrohte ein Hagener am Donnerstag (19.02.) einen anderen Mann. Gegen 18.30 Uhr forderte er den Passanten auf, den Bereich in der Fußgängerzone zu verlassen, da er sonst auf ihn schießen würde. Während der Äußerung habe der 54-Jährige in seine Jackentasche gegriffen, um den Anschein zu erwecken, eine Schusswaffe mitzuführen. Eine Streifenwagenbesatzung traf den ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:30

    POL-HA: Mercedes-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Mittwoch (18.02.2026) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 17 Uhr in der Spannstiftstraße in Hohenlimburg einen 21-jährigen Mercedesfahrer. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 21-Jährige zwar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren