Polizei Hagen

POL-HA: Mann bedroht einen Passanten in der Fußgängerzone

Hagen-Mitte (ots)

In der Elberfelder Straße bedrohte ein Hagener am Donnerstag (19.02.) einen anderen Mann. Gegen 18.30 Uhr forderte er den Passanten auf, den Bereich in der Fußgängerzone zu verlassen, da er sonst auf ihn schießen würde. Während der Äußerung habe der 54-Jährige in seine Jackentasche gegriffen, um den Anschein zu erwecken, eine Schusswaffe mitzuführen.

Eine Streifenwagenbesatzung traf den Hagener im Nahbereich an und kontrollierte ihn. Bei einer körperlichen Durchsuchung konnte keine Schusswaffe festgestellt werden. Während des gesamten Einsatzes verhielt sich der 54-Jährige aggressiv und stimmungsschwankend. Er war alkoholisiert, seine Sprache war undeutlich und verwaschen und der Mann hatte keinen festen Stand. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der Hagener. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Er muss sich wegen Bedrohung verantworten und erhielt eine Strafanzeige. (arn)

