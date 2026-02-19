PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Mercedes-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch (18.02.2026) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 17 Uhr in der Spannstiftstraße in Hohenlimburg einen 21-jährigen Mercedesfahrer. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 21-Jährige zwar einen ausländischen Führerschein vorlegte, jedoch nach bisherigen Erkenntnissen bereits seit 2022 in Deutschland wohnhaft ist. In solchen Fällen kann die ausländische Fahrerlaubnis im Inland ihre Gültigkeit verlieren bzw. nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen berechtigen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und legten Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss vor.

Die Polizei erklärt: Wer in Deutschland dauerhaft lebt, sollte frühzeitig prüfen, ob und wie lange eine ausländische Fahrerlaubnis hier gilt. Insbesondere kann nach § 28 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) die Berechtigung zum Fahren im Inland unter bestimmten Voraussetzungen entfallen. Wer trotzdem fährt, riskiert eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 10:05

    POL-HA: Toyota in der Lukasstraße aufgebrochen - Scheibe eingeschlagen

    Hagen-Mittelstadt (ots) - Zwischen Dienstag (17.02.2026) und Mittwoch (18.02.2026) schlugen Autoknacker in der Lukasstraße zu. Dort, an der Ecke zur Eickertstraße, stellte zwischen 16 Uhr und 7 Uhr ein 33-Jähriger seinen Toyota Proace (Firmenfahrzeug) ab. Morgens musste der Mann feststellen, dass die Beifahrerseite seines Transporters mit einem unbekannten ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 09:35

    POL-HA: Einbruch in der Arndtstraße - Täter scheitern an Türglaseinsatz

    Hagen-Mittelstadt (ots) - Wie erst am Mittwoch (18.02.2026) bekannt wurde, kam es am 04.02.2026 zu einem Einbruchsversuch in der Arndtstraße. Dort vernahm ein Anwohner gegen 18 Uhr das Geräusch von zerberstendem Glas. Kurz darauf stand fest, dass der Glaseinsatz der Eingangstür durch starke Gewalteinwirkung zerstört worden war. Die Schadensumme beträgt zirka 5000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren