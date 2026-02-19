Polizei Hagen

POL-HA: Mercedes-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch (18.02.2026) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 17 Uhr in der Spannstiftstraße in Hohenlimburg einen 21-jährigen Mercedesfahrer. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 21-Jährige zwar einen ausländischen Führerschein vorlegte, jedoch nach bisherigen Erkenntnissen bereits seit 2022 in Deutschland wohnhaft ist. In solchen Fällen kann die ausländische Fahrerlaubnis im Inland ihre Gültigkeit verlieren bzw. nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen berechtigen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und legten Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss vor.

Die Polizei erklärt: Wer in Deutschland dauerhaft lebt, sollte frühzeitig prüfen, ob und wie lange eine ausländische Fahrerlaubnis hier gilt. Insbesondere kann nach § 28 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) die Berechtigung zum Fahren im Inland unter bestimmten Voraussetzungen entfallen. Wer trotzdem fährt, riskiert eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (hir)

