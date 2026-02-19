Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in der Arndtstraße - Täter scheitern an Türglaseinsatz

Hagen-Mittelstadt (ots)

Wie erst am Mittwoch (18.02.2026) bekannt wurde, kam es am 04.02.2026 zu einem Einbruchsversuch in der Arndtstraße. Dort vernahm ein Anwohner gegen 18 Uhr das Geräusch von zerberstendem Glas. Kurz darauf stand fest, dass der Glaseinsatz der Eingangstür durch starke Gewalteinwirkung zerstört worden war. Die Schadensumme beträgt zirka 5000 Euro. Die Polizei geht von einem Einbruchsversuch aus. Die Täter brachen ihr Vorhaben jedoch vermutlich ab, als sie an der zweiten massiven Glasscheibe scheiterten. Sollten Zeugen sich trotz der einige Tage zurückliegenden Tat an etwas Verdächtiges erinnern, werden Hinweise durch die Kripo unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell