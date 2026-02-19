PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Ware für Kiosk aus Transporter gestohlen - Fünfstelliger Schaden

Hagen-Mittelstadt (ots)

Zwischen Dienstag (17.02.2026) und Mittwoch (18.02.2026) kam es zum Aufbruch eines Transporters in der Schürmannstraße. Hier stellte ein 56-jähriger Mitarbeiter einer Firma seinen VW Crafter zwischen 21:00 Uhr und 09:45 Uhr ab. Als er morgens einen Kiosk beliefern wollte, musste er feststellen, dass das Schloss der Heckflügeltür aufgestochen worden war. Es fehlten mehrere Kartons mit E-Zigaretten (Mehr- und Einwegzigaretten der Marken "Flerbar" und "Elfbar"). Den Wert beziffert der Inhaber des Kiosks aus Altenhagen auf zirka 10.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat und nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 07:22

    POL-HA: Paketzusteller unter Drogeneinfluss unterwegs

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am frühen Mittwochabend (18.02.2026) hielten Polizeibeamte einen 21 Jahre alten Paketzusteller an, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Streifenwagenbesatzung wurde um etwa 17 Uhr auf ihrem Weg von der Verbandsstraße in Richtung Elseyer Straße auf den Fahrer aufmerksam, da er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Die Beamten entschieden sich, den 21-Jährigen zu kontrollieren und ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 11:53

    POL-HA: Hagener verstößt immer wieder gegen Rückkehrverbot und wird in Gewahrsam genommen

    Hagen-Mitte (ots) - In der Tuchmacherstraße suchte ein Hagener Dienstagabend (17.02.) das dortige Männerasyl auf, obwohl gegen ihn ein Rückkehrverbot bestand. Der Mann war zuvor negativ aufgefallen, hatte einen Platzverweis ignoriert und zeigte sich nahezu durchgehend uneinsichtig und verbal aggressiv. Der 28-Jährige verstieß bereits am Vortag gegen das ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 09:50

    POL-HA: Polizisten nehmen mit Haftbefehl gesuchten Mann fest

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Am Dienstag (17.02.2026) fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 19 Uhr durch die Lange Straße. Dort bemerkten sie einen 40-Jährigen, der polizeilich gesucht wurde. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl über zwei Monate vor. Die Beamten kontrollierten den Hagener. Da er den ersatzweise geforderten Geldbetrag nicht aufbringen konnte, brachten die Polizisten ihn in die Hagener ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren