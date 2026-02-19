Polizei Hagen

POL-HA: Ware für Kiosk aus Transporter gestohlen - Fünfstelliger Schaden

Hagen-Mittelstadt (ots)

Zwischen Dienstag (17.02.2026) und Mittwoch (18.02.2026) kam es zum Aufbruch eines Transporters in der Schürmannstraße. Hier stellte ein 56-jähriger Mitarbeiter einer Firma seinen VW Crafter zwischen 21:00 Uhr und 09:45 Uhr ab. Als er morgens einen Kiosk beliefern wollte, musste er feststellen, dass das Schloss der Heckflügeltür aufgestochen worden war. Es fehlten mehrere Kartons mit E-Zigaretten (Mehr- und Einwegzigaretten der Marken "Flerbar" und "Elfbar"). Den Wert beziffert der Inhaber des Kiosks aus Altenhagen auf zirka 10.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat und nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

