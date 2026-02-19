PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Paketzusteller unter Drogeneinfluss unterwegs

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am frühen Mittwochabend (18.02.2026) hielten Polizeibeamte einen 21 Jahre alten Paketzusteller an, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Streifenwagenbesatzung wurde um etwa 17 Uhr auf ihrem Weg von der Verbandsstraße in Richtung Elseyer Straße auf den Fahrer aufmerksam, da er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Die Beamten entschieden sich, den 21-Jährigen zu kontrollieren und gaben ihm Anhaltesignale. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Der Fahrer stimmte einem freiwilligen Drogenvortest zu, dieser verlief positiv. Nach der Kontrolle brachten die Beamten den Paketzusteller in ein Krankenhaus, wo ihm zur weiteren Beweisführung eine ärztliche Blutprobe entnommen wurde. Die Einsatzkräfte untersagten ihm bis zur vollständigen Ausnüchterung das Führen von Fahrzeugen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 11:53

    POL-HA: Hagener verstößt immer wieder gegen Rückkehrverbot und wird in Gewahrsam genommen

    Hagen-Mitte (ots) - In der Tuchmacherstraße suchte ein Hagener Dienstagabend (17.02.) das dortige Männerasyl auf, obwohl gegen ihn ein Rückkehrverbot bestand. Der Mann war zuvor negativ aufgefallen, hatte einen Platzverweis ignoriert und zeigte sich nahezu durchgehend uneinsichtig und verbal aggressiv. Der 28-Jährige verstieß bereits am Vortag gegen das ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 09:50

    POL-HA: Polizisten nehmen mit Haftbefehl gesuchten Mann fest

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Am Dienstag (17.02.2026) fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 19 Uhr durch die Lange Straße. Dort bemerkten sie einen 40-Jährigen, der polizeilich gesucht wurde. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl über zwei Monate vor. Die Beamten kontrollierten den Hagener. Da er den ersatzweise geforderten Geldbetrag nicht aufbringen konnte, brachten die Polizisten ihn in die Hagener ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 09:00

    POL-HA: Unbekannte stehlen Handyhüllen aus Automaten

    Hagen-Mitte (ots) - Am Dienstag (17.02.2026) begaben sich mehrere Personen in die Volmegalerie und öffneten auf bislang unbekannte Weise das Zahlenschloss eines Automaten, aus dem Handyhüllen erworben werden können. Gegen 17.15 Uhr stahl die Gruppe mehrere Hüllen und entfernten sich unerkannt. Angaben zu den Personen liegen der Polizei nach ersten Ermittlungen nicht vor, weshalb sie unter der Rufnummer 02331 986 2066 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren