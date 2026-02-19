Polizei Hagen

POL-HA: Paketzusteller unter Drogeneinfluss unterwegs

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am frühen Mittwochabend (18.02.2026) hielten Polizeibeamte einen 21 Jahre alten Paketzusteller an, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Streifenwagenbesatzung wurde um etwa 17 Uhr auf ihrem Weg von der Verbandsstraße in Richtung Elseyer Straße auf den Fahrer aufmerksam, da er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Die Beamten entschieden sich, den 21-Jährigen zu kontrollieren und gaben ihm Anhaltesignale. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Der Fahrer stimmte einem freiwilligen Drogenvortest zu, dieser verlief positiv. Nach der Kontrolle brachten die Beamten den Paketzusteller in ein Krankenhaus, wo ihm zur weiteren Beweisführung eine ärztliche Blutprobe entnommen wurde. Die Einsatzkräfte untersagten ihm bis zur vollständigen Ausnüchterung das Führen von Fahrzeugen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (rst)

