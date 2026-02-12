Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Unfall beim Abbiegen_ Verursacher unter Drogeneinfluss

Gevelsberg (ots)

Zu einem Unfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln kam es am 11.02.2026, gegen 13:45 Uhr im Bereich der Einmündung Großer Markt/ Wasserstraße. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 42-jähriger Gevelsberger mit seinem Pkw der Marke VW von der Straße Großer Markt in die Wasserstraße abzubiegen. Bei diesem Abiegevorgang übersah er den Pkw der Marke Fiat einer 56-jährigen Ennepetalerin. Es kam zu Kollision, wodurch die Ennepetalerin leicht verletzt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Gevelsberger unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Vortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

