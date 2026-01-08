Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gestohlenes Fahrrad aufgefunden

Greiz (ots)

Greiz. In der Nacht vom 06.01.2026 zum 07.01.2026 wurde einem 16-jährigen Jugendlichen das angeschlossene Mountainbike aus dem Hausflur in der Adelheidstraße gestohlen. Er informierte die Polizei und da er im Fahrrad einen Tracker verbaut hatte, konnte er die Beamten zu einer Adresse in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Greiz führen. An besagter Adresse konnte das Mountainbike tatsächlich bei einem dort wohnenden 30-Jährigen aufgefunden werden. Der Besitzer konnte sein Fahrrad wiederbekommen und gegen den Langfinger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. (BF)

