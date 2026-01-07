PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frontalzusammenstoß im Kreuzungsbereich

Gera (ots)

Gera. Am 06.01.2026 gegen 11:35 Uhr kam es im Bereich Nürnberger Straße/Wiesestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer geriet beim Abbiegen in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug eines 87-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei nahm den Unfall auf, Abschleppdienste und Rettungskräfte kamen zum Einsatz. Der Sachschaden dürfte jeweils vierstellig ausfallen. Verletzt wurden die Beteiligten nach bisherigen Erkenntnissen durch den Unfall nicht. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 08:29

    LPI-G: Fahrscheinprüfung eskaliert

    Gera (ots) - Gera. Am 06.01.2026 gegen 10:00 Uhr sollte ein 24-jähriger Mann in einer Straßenbahn in der Tinzer Straße kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass sein vorgezeigtes Deutschlandticket abgelaufen war. Als er daraufhin nach seinen Personalien gefragt wurde, wollte er die Bahn verlassen und sich der weiteren Kontrolle entziehen. Dabei schlug der Mann um sich und verletzte den 30-jährigen ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 08:24

    LPI-G: Drogenfund bei Personenkontrolle

    Greiz (ots) - Greiz. Bei einer Personenkontrolle am 06.01.2026 gegen 17:55 Uhr in der Bahnhofstraße stellten Beamte der Polizei Greiz bei einer 36-jährigen Frau eine geringe Menge Crystal fest. Die Droge wurde beschlagnahmt. Gegen die Frau wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (BF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 829 1503 / -1504 ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 08:23

    LPI-G: Graffiti am Altenburger Markt

    Altenburg (ots) - Altenburg. Unbekannte beschädigten im Zeitraum vom 05.01. bis 06.01.2026 die Fassade eines Wohnhauses am Markt mit blauer Sprühfarbe. Auf einer Fläche von rund 3,5 mal 2 Metern wurden die Buchstaben "W H R" aufgebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. In einem weiteren Fall wurde am 06.01.2026 in der Marktgasse ein Haus mit den Schriftzügen "ZMOKE" und "MOK" in Schwarz und Lila ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren