LPI-G: Frontalzusammenstoß im Kreuzungsbereich
Gera (ots)
Gera. Am 06.01.2026 gegen 11:35 Uhr kam es im Bereich Nürnberger Straße/Wiesestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer geriet beim Abbiegen in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug eines 87-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei nahm den Unfall auf, Abschleppdienste und Rettungskräfte kamen zum Einsatz. Der Sachschaden dürfte jeweils vierstellig ausfallen. Verletzt wurden die Beteiligten nach bisherigen Erkenntnissen durch den Unfall nicht. (DL)
