Polizei Hagen

POL-HA: Mann leuchtet Kupferrohre mit Taschenlampe an - Mögliche Vorbereitungshandlung durch Zeugen gemeldet

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwoch (18.02.2026) kam einem Anwohner der Freiligrathstraße gegen 20:30 Uhr das Verhalten einer fremden Person verdächtig vor. Der Mann leuchtete mit einer Taschenlampe Wohnhäuser an und schien sich dabei insbesondere für die Fallrohre aus Kupfer zu interessieren. Die Person war dunkel gekleidet und entfernte sich wenig später in Richtung Grimmestraße. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte den Verdächtigen nicht mehr auffinden. In jüngster Vergangenheit kam es bereits zu Diebstählen von Fallrohren an Gebäuden. Verdächtige Verhaltensweisen, wie sie der Zeuge gegenüber den Beamten dargestellt hat, können der Leitstelle der Polizei unter 02331 986 2066 gemeldet werden. Es könnte sich um die Vorbereitungshandlung, z.B. das Ausspähen eines möglichen Diebesguts, durch die Täter handeln. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

