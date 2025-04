POL-PIROK: PKW geknackt, Geldbeutel weg

Ruppertsecken (ots) - Am 19.04.2025 gegen 17.15 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 34 im Bereich Ruppertsecken ein Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Motorradfahrer befuhr die K 34 in Richtung Rockenhausen und stieß in einer Rechtskurve mit dem entgegenkommenden PKW eines 64-jährigen Mannes zusammen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht . An beiden Fahrzeugen entstand ein ...

