Polizei Hagen

POL-HA: Junger Autofahrer setzt zurück und kollidiert mit Mofa

Hagen-Mitte (ots)

Der 19-jährige Fahrer befand sich am Mittwoch (18.02.2026) an einer Einmündung an der Augustastraße und setzte um etwa 7.30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz B180 zurück in Richtung Kreuzung Bergischer Ring / Augustastraße. Der Schwerter fuhr auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem Mofa der Marke Kwang Yang, das zu diesem Zeitpunkt an einer dort befindlichen, roten Ampel gehalten hatte. Daraufhin fiel der 66 Jahre alte Fahrer des Leichtkraftrades zu Boden. Der 19-Jährige kam ihm zu Hilfe und half dem Hagener auf. Im Zuge der Unfallaufnahme erklärte der Autofahrer gegenüber den Beamten, dass er das Mofa trotz niedriger Geschwindigkeit beim Zurücksetzen nicht gesehen hatte.

Der Senior erlitt leichte Verletzungen, lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst jedoch ab. Hinsichtlich der Sachschäden stellten die eingesetzten Beamten fest, dass das Mofa aufgrund von mehreren gebrochenen Fahrzeugteilen nicht mehr fahrbereit war. (rst)

