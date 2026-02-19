POL-HA: 28-Jähriger nach mehrfachem Verstoß gegen Rückkehrverbot in Gewahrsam genommen
Hagen-Mittelstadt (ots)
Bereits vor einigen Tagen wurde einem 28-Jährigen ein Rückkehrverbot für die Unterkunft in der Tuchmacherstraße ausgesprochen. Dort tauchte er trotz des Verbotes immer wieder auf. Hinzu gerufene Polizisten verwiesen ihn jedes Mal der Örtlichkeit. Am Mittwoch (18.02.2026) verständigten Mitarbeiter erneut die Polizeileitstelle, nachdem sich der 28-Jährige unbemerkt Zutritt zum Gebäude verschaffen konnte. Da er ankündigte, einem Platzverweis nicht nachzukommen, mussten die Beamten den Mann mit Handfesseln in Gewahrsam nehmen. Die Polizisten verständigten das zuständige Kommissariat und legten einen Bericht vor. (hir)
