POL-HA: Toyota in der Lukasstraße aufgebrochen - Scheibe eingeschlagen

Hagen-Mitte (ots) - Der 19-jährige Fahrer befand sich am Mittwoch (18.02.2026) an einer Einmündung an der Augustastraße und setzte um etwa 7.30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz B180 zurück in Richtung Kreuzung Bergischer Ring / Augustastraße. Der Schwerter fuhr auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem Mofa der Marke Kwang Yang, das zu diesem Zeitpunkt an einer dort befindlichen, roten Ampel gehalten hatte. ...

