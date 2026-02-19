POL-HA: Toyota in der Lukasstraße aufgebrochen - Scheibe eingeschlagen
Hagen-Mittelstadt (ots)
Zwischen Dienstag (17.02.2026) und Mittwoch (18.02.2026) schlugen Autoknacker in der Lukasstraße zu. Dort, an der Ecke zur Eickertstraße, stellte zwischen 16 Uhr und 7 Uhr ein 33-Jähriger seinen Toyota Proace (Firmenfahrzeug) ab. Morgens musste der Mann feststellen, dass die Beifahrerseite seines Transporters mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen worden war. Die Täter entwendeten vermutlich Werkzeuge. Die Polizei nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen (hir)
