POL-HA: 41-Jährige wird per Haftbefehl gesucht und vorläufig festgenommen

Hagen-Mitte (ots) - In der Elberfelder Straße bedrohte ein Hagener am Donnerstag (19.02.) einen anderen Mann. Gegen 18.30 Uhr forderte er den Passanten auf, den Bereich in der Fußgängerzone zu verlassen, da er sonst auf ihn schießen würde. Während der Äußerung habe der 54-Jährige in seine Jackentasche gegriffen, um den Anschein zu erwecken, eine Schusswaffe mitzuführen. Eine Streifenwagenbesatzung traf den ...

