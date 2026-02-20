PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: 41-Jährige wird per Haftbefehl gesucht und vorläufig festgenommen

Hagen-Altenhagen (ots)

Eine Randaliererin löste am Donnerstagmorgen (19.02.2026) einen Polizeieinsatz an der Berghofstraße / Dreieckstraße aus. Die Beamten begaben sich zum Einsatzort und stellten die Personalien der 41-Jährigen fest. Sie ermittelten, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorlag. Da die Randaliererin die Geldstrafe nicht begleichen konnte, nahmen die Polizisten sie vorläufig fest und brachten sie ins Gewahrsam. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

