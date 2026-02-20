POL-HA: 41-Jährige wird per Haftbefehl gesucht und vorläufig festgenommen
Hagen-Altenhagen (ots)
Eine Randaliererin löste am Donnerstagmorgen (19.02.2026) einen Polizeieinsatz an der Berghofstraße / Dreieckstraße aus. Die Beamten begaben sich zum Einsatzort und stellten die Personalien der 41-Jährigen fest. Sie ermittelten, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorlag. Da die Randaliererin die Geldstrafe nicht begleichen konnte, nahmen die Polizisten sie vorläufig fest und brachten sie ins Gewahrsam. (rst)
