Polizei Hagen

POL-HA: Polizei nimmt aggressiven Ladendieb fest

Hagen-Wehringhausen (ots)

In einem Lebensmittelgeschäft an der Wehringhauser Straße wurde ein 33-jähriger Ladendieb am Donnerstagmorgen (19.02.2026) aggressiv gegenüber einer Mitarbeiterin. Der Mann stellte sich um etwa 10 Uhr an der Kasse an, legte mehrere Zigarettenschachteln auf das Kassenband und steckte diese anschließend in seine Jacke. Die Kassiererin beobachtete seine Handlungen. Als der Mann bemerkte, dass die 34-Jährige ihn beobachtete, lief er gemeinsam mit dem Kunden, der sich vor ihm in der Schlange befand, in Richtung Ausgang. Die Mitarbeiterin eilte dem Ladendieb nach und hielt ihn fest, wodurch sich eine Rangelei entwickelte, aus der der Mann sich losriss. Zugleich versuchte ein Mann von außen, die Schiebetür am Ausgang zu öffnen, um eine Flucht der Männer zu ermöglichen. Der Mitarbeiterin gelang es schließlich, den Ladendieb festzuhalten und ihn an alarmierte Einsatzkräfte der Polizei zu übergeben. Bei der Befragung erklärte der 33-Jährige gegenüber den Beamten, dass er Waren manchmal lediglich in seinen Taschen "verstaut". Da der Ladendieb nicht in Deutschland gemeldet ist, nahmen die Polizisten den Mann vorläufig fest. (rst)

