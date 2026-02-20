PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Polizei nimmt aggressiven Ladendieb fest

Hagen-Wehringhausen (ots)

In einem Lebensmittelgeschäft an der Wehringhauser Straße wurde ein 33-jähriger Ladendieb am Donnerstagmorgen (19.02.2026) aggressiv gegenüber einer Mitarbeiterin. Der Mann stellte sich um etwa 10 Uhr an der Kasse an, legte mehrere Zigarettenschachteln auf das Kassenband und steckte diese anschließend in seine Jacke. Die Kassiererin beobachtete seine Handlungen. Als der Mann bemerkte, dass die 34-Jährige ihn beobachtete, lief er gemeinsam mit dem Kunden, der sich vor ihm in der Schlange befand, in Richtung Ausgang. Die Mitarbeiterin eilte dem Ladendieb nach und hielt ihn fest, wodurch sich eine Rangelei entwickelte, aus der der Mann sich losriss. Zugleich versuchte ein Mann von außen, die Schiebetür am Ausgang zu öffnen, um eine Flucht der Männer zu ermöglichen. Der Mitarbeiterin gelang es schließlich, den Ladendieb festzuhalten und ihn an alarmierte Einsatzkräfte der Polizei zu übergeben. Bei der Befragung erklärte der 33-Jährige gegenüber den Beamten, dass er Waren manchmal lediglich in seinen Taschen "verstaut". Da der Ladendieb nicht in Deutschland gemeldet ist, nahmen die Polizisten den Mann vorläufig fest. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 10:00

    POL-HA: Mann greift Rettungsdienst nach Notruf an

    Hagen-Wehringhausen (ots) - In Wehringhausen griff ein 72-Jähriger am Donnerstag (19.02.) Einsatzkräfte des Rettungsdienstes der Hagener Feuerwehr an. Die Besatzung suchte die Anschrift des Mannes gegen 17 Uhr nach einem eingegangenen Notruf auf. Beim Öffnen der Tür habe der Hagener ein Küchenmesser in der Hand gehabt und sei unmittelbar auf einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes zugekommen. Der unerwartete Angriff ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 08:24

    POL-HA: Mann bedroht einen Passanten in der Fußgängerzone

    Hagen-Mitte (ots) - In der Elberfelder Straße bedrohte ein Hagener am Donnerstag (19.02.) einen anderen Mann. Gegen 18.30 Uhr forderte er den Passanten auf, den Bereich in der Fußgängerzone zu verlassen, da er sonst auf ihn schießen würde. Während der Äußerung habe der 54-Jährige in seine Jackentasche gegriffen, um den Anschein zu erwecken, eine Schusswaffe mitzuführen. Eine Streifenwagenbesatzung traf den ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:30

    POL-HA: Mercedes-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Mittwoch (18.02.2026) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 17 Uhr in der Spannstiftstraße in Hohenlimburg einen 21-jährigen Mercedesfahrer. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 21-Jährige zwar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren