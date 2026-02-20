Polizei Hagen

POL-HA: Zahlreiche Feststellungen bei gemeinsamen Kontrollen mit Ordnungsdienst

Hagen (ots)

Um den Kontrolldruck in den polizeilichen Konzeptbereichen hochzuhalten, führten Einsatzkräfte der Hagener Polizei sowie des städtischen Ordnungsdienstes am Donnerstag (19.02.2026) erneut einen gemeinsamen Kontrolleinsatz durch.

Der Schwerpunktdienst kontrollierte mit den Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes zunächst drei Gewerbeobjekte im Bereich des Bahnhofes. Hierbei fanden sie in einem Geschäft unerlaubte E-Zigaretten sowie "Snus"-Tabak und stellten diese sicher. Im Rahmen einer Kontrolle eines Friseurs fertigten die Einsatzkräfte eine Meldung an die Handwerkskammer, da der dort beschäftigte Meister nicht anwesend und auch nicht erreichbar war. Bei weiteren durchgeführten Personenkontrollen konnte ein 34-jähriger Mann angetroffen werden, der sich unerlaubt in Deutschland aufhielt. Die Polizeibeamten nahmen ihn vorläufig fest. Zudem trafen sie einen 28-Jährigen an, der im Verdacht stand, mit Drogen zu handeln. Er erhielt ein Bereichsbetretungsverbot.

Im Anschluss an die Gewerbe- und Personenkontrollen suchten die Beamten und die städtischen Mitarbeitenden den Bodelschwinghplatz in Wehringhausen auf, wo sie eine Personengruppe kontrollierten. Diese Kontrolle verlief erfreulicherweise ohne Feststellungen.

Die Beamten des Schwerpunktdienstes bauten im Anschluss im Bereich der Wehringhauser Straße einen Standposten für Verkehrskontrollen auf. Hierbei trafen sie folgende Maßnahmen: zwei Anzeigen wegen mangelnder Pflichtversicherung, zwei sichergestellte Zulassungsbescheinigungen und damit einhergehende verbotene Weiterfahrt, drei Verwarngelder (u.a. wegen abgelaufenen TÜVs) sowie ein vollstreckter Haftbefehl durch Zahlung. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell