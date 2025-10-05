PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Trio nach Einbruch gesucht

Stadt Langen (ots)

Vermutlich gleich zwei Einbrecher nutzten am Samstagabend den Schutz der Dämmerung, um gegen 19.55 Uhr von der Dresdner Straße aus über den Garten und das Küchenfenster in das Mehrfamilienhaus in der Magdeburger Straße (niedrige Hausnummer) einzusteigen. Das Duo war wohl gerade dabei Schränke und Schubladen zu durchwühlen, als eine Nachbarin zufällig in diesem Moment die Wohnung betrat, um nach dem Haus zu sehen. Die Langfinger wurden hierdurch verschreckt, flüchteten sofort über das Küchenfenster und stiegen zu einer dritten Person in einem schwarzen Kleinwagen. In dem Auto flüchtete das Trio über die Erfurter Straße. Ein Täter war bekleidet mit einem beigen Trainingsanzug, verhüllte sein Gesicht mit einer dunklen Maske, sei 1,85 Meter groß gewesen und habe eine stämmige Figur gehabt. Sein Begleiter war gleich groß und habe eine schwarze Jacke mit Kapuze getragen.

Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen der Tat oder der Flucht.

Hinweise nimmt die Kripo unter der 069 - 8098 1234 entgegen.

Offenbach am Main, 05.10.2025, PHK Scheerbaum, PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 11:49

    POL-OF: Folgenreiche Unfallfahrt

    Dreieich/Dreieichenhain (ots) - Etwa 25.000 Euro Schaden und eine leichte Verletzung der Fahrerin waren das Ergebnis einer Autofahrt Sonntagfrüh, gegen 1.00 Uhr, in Dreieichenhain. Die 19-jährige begann ihre Fahrt mit ihrem VW Golf in der Straße "An der Trift", kam dort wohl zunächst von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Poller zusammen. Sie setzte die Fahrt fort und soll auf Höhe der 20-er Hausnummern eine Hausmauer, eine Hecke und einen Briefkasten gestreift haben. ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 19:56

    POL-OF: Rücknahme Vermisstensuche

    Freigericht / Frankfurt am Main (ots) - (fg) Der seit 10. September vermisste 16-Jährige aus Freigericht ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen. Offenbach, 03.10.2025, Pressestelle, Felix Geis Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südosthessen - Pressestelle - Spessartring 61 63071 Offenbach am Main Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer) Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745 Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806 Claudia ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 13:18

    POL-OF: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

    Bad Soden-Salmünster (ots) - Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 23-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend auf der Landstraße 3178 in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Der junge Mann war gegen 22.05 Uhr mit seinem Nissan Micra von Kerbersdorf in Richtung Romsthal unterwegs, als er in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, in einen Straßengraben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren