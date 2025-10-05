Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Trio nach Einbruch gesucht

Stadt Langen (ots)

Vermutlich gleich zwei Einbrecher nutzten am Samstagabend den Schutz der Dämmerung, um gegen 19.55 Uhr von der Dresdner Straße aus über den Garten und das Küchenfenster in das Mehrfamilienhaus in der Magdeburger Straße (niedrige Hausnummer) einzusteigen. Das Duo war wohl gerade dabei Schränke und Schubladen zu durchwühlen, als eine Nachbarin zufällig in diesem Moment die Wohnung betrat, um nach dem Haus zu sehen. Die Langfinger wurden hierdurch verschreckt, flüchteten sofort über das Küchenfenster und stiegen zu einer dritten Person in einem schwarzen Kleinwagen. In dem Auto flüchtete das Trio über die Erfurter Straße. Ein Täter war bekleidet mit einem beigen Trainingsanzug, verhüllte sein Gesicht mit einer dunklen Maske, sei 1,85 Meter groß gewesen und habe eine stämmige Figur gehabt. Sein Begleiter war gleich groß und habe eine schwarze Jacke mit Kapuze getragen.

Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen der Tat oder der Flucht.

Hinweise nimmt die Kripo unter der 069 - 8098 1234 entgegen.

Offenbach am Main, 05.10.2025, PHK Scheerbaum, PvD

