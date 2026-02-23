PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Baustelle im Visier/Baugeräte und Kabel erbeutet

Heppenheim (ots)

Eine Baustelle in der Gymnasiumstraße geriet in der Nacht zum Samstag (21.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten dort mehrere Baugeräte sowie Kabel aus einem derzeit im Rohbau befindlichen Gebäude. Der hierdurch angerichtete Schaden wird nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

