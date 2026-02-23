Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Baustelle im Visier/Baugeräte und Kabel erbeutet

Heppenheim (ots)

Eine Baustelle in der Gymnasiumstraße geriet in der Nacht zum Samstag (21.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten dort mehrere Baugeräte sowie Kabel aus einem derzeit im Rohbau befindlichen Gebäude. Der hierdurch angerichtete Schaden wird nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252/7060.

