POL-DA: Landkreis Darmstadt-Dieburg: Einbrecher nehmen mehrere Häuser ins Visier

Polizei sucht Zeugen

Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich des Landkreises Darmstadt-Dieburg zu mehreren Einbrüchen, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht.

Am Freitag (20.2.), zwischen 16 und 20 Uhr, nahmen bislang unbekannte Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Petrus-Waldus-Straße in Ober-Ramstadt im Ortsteil Wembach-Hahn ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen über ein Fenster gewaltsam Zugang in das Haus und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob die Täter in diesem Fall Beute machten bedarf weiterer Ermittlungen.

Bislang noch unbekannte Täter brachen ebenfalls am Freitag (20.2.), in der Zeit von 18.30 bis 22 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Martinsrain" in Klein-Umstadt ein. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich auch in diesem Fall die Unbekannten über ein Fenster gewaltsam Zugang ins Innere des Hauses. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Was die Täter genau erbeutet haben müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Einer der Unbekannten soll zwischen 20 und 30 Jahren alt, circa 1,75 Meter groß und schlanker Statur sein. Zum Tatzeitpunkt soll er eine schwarze Mütze, einen Schlauchschal, eine schwarze Jacke mit grünen Ärmeln, eine helle Jeans sowie schwarze Schuhe mit einer weißen Sohle getragen haben.

Zwischen Freitag (20.2.), 18.30 Uhr, und Samstag (21.2.), 0.30 Uhr, machten bislang unbekannte Täter in einer Wohnung in der Berliner Straße in Babenhausen-Hergershausen Beute. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in die Wohnung, durchwühlten mehrere Räume und erbeuteten unter anderem Schmuck. Daraufhin flüchteten sie in unbekannte Richtung. Nach erster Schätzung hinterließen sie durch ihr Vorgehen ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

In Seeheim-Jugenheim in der Straße "Eichendorffplatz" kam es auch zu einem Einbruch. In der Zeit von Freitag (20.2.), 16 Uhr, bis Sonntag (22.2.), 16 Uhr, brachen bislang unbekannte Einbrecher in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich auch hier die Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang in das Innere. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Beute und stahlen Schmuck. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend in unbekannte Richtung das Weite.

Ob zwischen den verschiedenen Taten ein Zusammenhang besteht, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

